Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Türkiye'de tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. Bugün ilkokullarda yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde yüz yüze eğitime geçiş tarihini araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi liseler açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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