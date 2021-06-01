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Haberler Galeri Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Türkiye'de tüm kademeli sınıflarda yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. Bugün ilkokullarda yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimini sürdüren öğrenciler heyecan içinde yüz yüze eğitime geçiş tarihini araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi liseler açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 11:21
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Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

Liseler ne zaman açılacak? Yurt genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme süreci başladı. Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitimin başlamasının ardından gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda eğitimini sürdüren öğrenciler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi liseler açılacak mı? İşte haberin detayları...

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Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda sınıflarda yüz yüze eğitim 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Liselerde yüz yüze eğitim haftada 2 gün olacak şekilde yapılacak.

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Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Liselerde yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

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Liseler ne zaman açılacak? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 7 Haziran Pazartesi...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı.