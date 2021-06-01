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Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı normalleşme süreci başladı. Yeni normalleşme dönemine hafta içi kısıtlama saatlerinde esneme yapıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sokak kısıtlamalarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:08
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Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...

Bugün yasak kaçta başlayacak? Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinde ikinci etap başladı. Haziran ayı normalleşme sürecinde hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamalarının detayları açıklandı. Peki, bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...

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Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...

BUGÜN YASAK KAÇTA BAŞLAYACAK? HAFTA İÇİ KISITLAMALARI...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlayacak, 05.00'te sona erecek. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...

'HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TEDBİRLERİ' KONULU GENELGE

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

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Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...

"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."