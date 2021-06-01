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Bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kademeli normalleşme...
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı normalleşme süreci başladı. Yeni normalleşme dönemine hafta içi kısıtlama saatlerinde esneme yapıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sokak kısıtlamalarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün yasak kaçta başlayacak? 1 Haziran Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:08
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