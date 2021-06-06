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LGS sayısal sözel soruları yayınlandı mı? MEB 2021 LGS soruları ne zaman yayınlanacak? Türkçe, Matematik...
LGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 LGS oturumları tamamlandı. Liseye geçiş yapabilmek için merkezi sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sınav sorularını ve cevaplarını araştırıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS sayısal sözel soruları yayınlandı mı? MEB 2021 LGS soruları ne zaman yayınlanacak? Türkçe, Matematik soruları yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:56
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