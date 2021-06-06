LGS sayısal sözel soruları yayınlandı mı? MEB 2021 LGS soruları ne zaman yayınlanacak? Türkçe, Matematik...

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavın değerlendirmesi kılavuzunda "Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur." bilgisi yer alıyor.

Buna göre, LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürecek.