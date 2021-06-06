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LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış bir doğruyu götürür?

LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür? 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen LGS'nin ilk oturumu tamamlandı. İkinci oturum 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Liseye geçiş yapabilmek için merkezi sınava katılan öğrenciler ve velileri sınav ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:56
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LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış bir doğruyu götürür?

LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından sonuçları heyecanla beklemeye başlayacak öğrenciler ve velileri sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Kaç yanlışın bir doğruyu götüreceği konusunda detaylar merak ediliyor. Peki, LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış bir doğruyu götürür?

LGS'DE YANLIŞLAR DOĞRUYU SİLER Mİ? 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavın değerlendirmesi kılavuzunda "Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur." bilgisi yer alıyor.

Buna göre, LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

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LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış bir doğruyu götürür?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış bir doğruyu götürür?

2021 LGS KONTENJANI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış bir doğruyu götürür?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.