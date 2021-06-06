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LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış bir doğruyu götürür?
LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür? 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen LGS'nin ilk oturumu tamamlandı. İkinci oturum 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Liseye geçiş yapabilmek için merkezi sınava katılan öğrenciler ve velileri sınav ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS'de yanlışlar doğruyu siler mi? 2021 LGS sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? LGS'de kaç yanlış bir doğruyu götürür? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:56
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