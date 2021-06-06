LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılına ilişkin LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sıınavda salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina yöneticisi gibi görevlilere verilecek ücretler belli oldu. Peki, LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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