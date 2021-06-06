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LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 yılına ilişkin LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sıınavda salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina yöneticisi gibi görevlilere verilecek ücretler belli oldu. Peki, LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:01
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LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

LGS komisyon üyesi ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavda görevli ücretleri belli oldu. Sınavda görevli olanlar, ücretlerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

2021 MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

SALON BAŞKANI: 237 TL

GÖZETMEN: 198 TL

YEDEK GÖZETMEN: 158 TL

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LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL

BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL

BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL

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LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL

BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL

BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL

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LGS komisyon üyesi ücreti ne zaman yatacak? 2021 MEB LGS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

BİNA KOMİSYON ÜYESİ: 237 TL

SALON BAŞKANI: 230 TL

CEZAEVİ SALON BAŞKANI: 238 TL

GÖZETMEN: 223 TL