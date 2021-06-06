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LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?
LGS ilk oturum sınav yorumları nasıl? LGS sınavı bugün iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. İlk oturum sözel alanda yapılıyor. İlk oturumda öğrencilere toplam 50 soru soruldu. İlk oturumu tamamlayan öğrenciler ve velileri sınav hakkında yorumları araştırmaya başladı. LGS'ye katılan öğrenciler sınavın zor olup olmadığını araştırıyor. Peki, LGS 1. oturum nasıl geçti? LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 LGS yorumları...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:57
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