LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

LGS İLK OTURUM SINAVI YORUMLARI

Lise hayali kuran yüz binlerce öğrencinin katıldığı, LGS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı ve öğrencilere cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.