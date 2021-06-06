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Haberler Galeri LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

LGS ilk oturum sınav yorumları nasıl? LGS sınavı bugün iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. İlk oturum sözel alanda yapılıyor. İlk oturumda öğrencilere toplam 50 soru soruldu. İlk oturumu tamamlayan öğrenciler ve velileri sınav hakkında yorumları araştırmaya başladı. LGS'ye katılan öğrenciler sınavın zor olup olmadığını araştırıyor. Peki, LGS 1. oturum nasıl geçti? LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 LGS yorumları...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 14:57
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LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

LGS 1. oturum zor muydu, kolay mıydı? MEB tarafından 2021 LGS'nin Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan ilk oturumu saat 9.30'da başladı. İlk oturumda öğrencilere cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. İlk oturuma katılan öğrencilerin yakınları soruların zor olup olmadığını araştırıyor. 2021 LGS yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS 1. oturum sınavı nasıl geçti? LGS zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 LGS sınav yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

LGS İLK OTURUM SINAVI YORUMLARI

Lise hayali kuran yüz binlerce öğrencinin katıldığı, LGS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı ve öğrencilere cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi.

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LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

2021 LGS KONTENJANI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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LGS 1. oturum sınav yorumları: 2021 LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? LGS 1. oturum sınavınız nasıl geçti?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.