07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 itibarıyla başladı. Sınava katılan öğrencilerin yakınları, ilk oturumun saat kaçta biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sürelerinin kaç dakika olacağı duyuruldu. Peki, LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 10:28
  • 1
  • 10
LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS ilk oturum kaç dakika? 2021 LGS sınavı geçen yıl olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Sınavın ilk oturumu saat 9.30'da başladı. Sınavın saat kaçta biteceğini merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS İLK OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Saat 9.30'da başlayan LGS'nin ilk oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

  • 3
  • 10
LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS İKİNCİ OTURUM SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

İkinci oturum saat 11.30'da aşlayacak. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

  • 4
  • 10
LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

  • 5
  • 10
LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS SINAVINA GİRERKEN YANINDA BULUNMASI GEREKENLER NELER?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.