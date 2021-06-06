LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!

LGS ilk oturum kaç dakika? 2021 LGS sınavı geçen yıl olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Sınavın ilk oturumu saat 9.30'da başladı. Sınavın saat kaçta biteceğini merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte haberin detayları...