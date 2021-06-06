ANA SAYFA
LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? MEB duyurdu!
LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 itibarıyla başladı. Sınava katılan öğrencilerin yakınları, ilk oturumun saat kaçta biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sürelerinin kaç dakika olacağı duyuruldu. Peki, LGS ilk oturum kaç dakika sürecek? LGS 1. oturum sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 10:28
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10