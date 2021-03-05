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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurallara uymayanlar HES ile ihbar edilecek! Artık görev vatandaşta Kurallara uymayanlar HES ile ihbar edilecek! Artık görev vatandaşta Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, 4 ay sonra çok yüksek riskli iller dışında yeni kontrollü normalleşme dönemi başladı. Ancak kurallara uyulmazsa vakalar her an artabilir, risk haritasında renkler değişebilir. Yetkililer vatandaşlara 'Kurallara uymayanları HES uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım...' uyarısında bulundu. Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:19
Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor.
KURALLARI İHLAL EDENİ BİLDİRİN Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi.
Valilik açıklamasında, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi. Peki nedir HES İhbar?
EN YAKINDAKİ MOBİL EKİBE BİLDİRİM Hürriyet'in haberine göre; "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki "ihbar" bölümü ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere bildirimde bulunulabiliyor.