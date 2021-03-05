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Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:33
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Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor

"Blood Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelendi.

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Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor

Çalışmada, virüsün özellikle solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği kaydedildi.

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Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor

Laboratuvar deneyleri, Kovid-19'un enfeksiyonu hızla başlatacak şekilde hücrelere doğrudan bağlayan bölümünün, aynı zamanda A grubu kanla ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gösterdi.

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Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor


ABD'nin Boston şehrindeki Brigham ve Kadın Hastanesinden Dr. Seean Stowell, "Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor

Stowell, çalışmanın, kan grubunun Kovid-19 enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir kısmını açıklayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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