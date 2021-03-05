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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu. Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:33
"Blood Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışmada, virüsün özellikle solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği kaydedildi.
Laboratuvar deneyleri, Kovid-19'un enfeksiyonu hızla başlatacak şekilde hücrelere doğrudan bağlayan bölümünün, aynı zamanda A grubu kanla ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gösterdi.
ABD'nin Boston şehrindeki Brigham ve Kadın Hastanesinden Dr. Seean Stowell, "Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz." ifadelerini kullandı.
Stowell, çalışmanın, kan grubunun Kovid-19 enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir kısmını açıklayabileceği değerlendirmesinde bulundu.