Dikkat! Koronavirüs en çok bu kan grubundakileri etkiliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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