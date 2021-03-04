Son dakika: Öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama takvimi son dakika olarak duyuruluyor. Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları da belli oldu. Ülke genelinde aşılanmasına başlanan köy okullarında görevli öğretmenlerin yanı sıra anaokullarındaki öğretmenler de aşılanacak. Bu grupları, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğretmenleri izleyecek. İşte, öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak?