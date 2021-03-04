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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak? Son dakika: Öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak?
60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları da belli oldu. Ülke genelinde aşılanmasına başlanan köy okullarında görevli öğretmenlerin yanı sıra anaokullarındaki öğretmenler de aşılanacak. Bu grupları, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğretmenleri izleyecek. Aşılama takvimi hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2021 23:54
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama takvimi son dakika olarak duyuruluyor. Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları da belli oldu. Ülke genelinde aşılanmasına başlanan köy okullarında görevli öğretmenlerin yanı sıra anaokullarındaki öğretmenler de aşılanacak. Bu grupları, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğretmenleri izleyecek. İşte, öğretmenler ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü öğretmenler idari izinli mi olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi.
24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.
Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı.
Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.