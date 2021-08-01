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Haberler Galeri KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 130 dakika sürecek. Adaylar sınav sonrasında Twitter ve diğer sosyal medya organları üzerinden sorular hakkında yapılan değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Sınavın sonlanmasının ardından adaylar, "KPSS 2021 zor muydu, kolay mıydı" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 10:14
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KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos KPSS soru değerlendirmeleri hakkında araştırmalar sürüyor. ÖSYM merkezli gerçekleştirilen KPSS sınavında binlerce aday ter döktü. 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınav 10:15'te başladı ve 130 dakika sürdü. Adaylar sınavın ardından Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yapılan yorumları yakından takip ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

KPSS SINAVI SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

KPSS sınavı henüz devam etmektedir. KPSS sınavı sonrasında adayların sosyal medya paylaşımlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.

KPSS Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak.

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KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür : 130 dakika sürecek.

KPSS Eğitim Bilimleri:: 100 dakika sürecek.

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KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

"01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."