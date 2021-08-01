01 Ağustos 2021, Pazar
ANA SAYFA
KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...
KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 130 dakika sürecek. Adaylar sınav sonrasında Twitter ve diğer sosyal medya organları üzerinden sorular hakkında yapılan değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Sınavın sonlanmasının ardından adaylar, "KPSS 2021 zor muydu, kolay mıydı" sorusuna yanıt arıyor. İşte, KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 10:14
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9