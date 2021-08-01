KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...

KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos KPSS soru değerlendirmeleri hakkında araştırmalar sürüyor. ÖSYM merkezli gerçekleştirilen KPSS sınavında binlerce aday ter döktü. 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınav 10:15'te başladı ve 130 dakika sürdü. Adaylar sınavın ardından Twitter başta olmak üzere sosyal medyada yapılan yorumları yakından takip ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...