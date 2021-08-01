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KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar ter döktü. Adayların sınava gireceği okula giderken sergiledikleri heyecanlı tavırlar dikkat çekti. Üst araması sırasında kimliğini unuttuğunu fark eden genç, dakikalarla yarıştı.

Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 11:24
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KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar ter döktü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...

Üst araması sırasında kimliğini unuttuğunu fark eden genç, dakikalarla yarıştı. Nüfus cüzdanını alıp yeniden salona gelen gence görevli polis memuru yardım etti.

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KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...

Zonguldak'ta sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın uygulanacağı binaların önlerinde beklemeye başladı.

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KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...

ÖSYM tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan adaylara sabah oturumunda 130 dakikalık sürede 120 soru yöneltildi. Sınav 10.15'te başlarken saat 10.00'dan itibaren sınava girmek isteyenler sınav salonlarına alınmadı.

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KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...

Öte yandan ÖSYM, yeni tip korona virüs salgınına karşı da tedbirler aldı. Sınav binaları detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Sınav binalarının girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı.