KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...

ÖSYM tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan adaylara sabah oturumunda 130 dakikalık sürede 120 soru yöneltildi. Sınav 10.15'te başlarken saat 10.00'dan itibaren sınava girmek isteyenler sınav salonlarına alınmadı.