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KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavında büyük heyecan! Kimliğini unutan aday...
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar ter döktü. Adayların sınava gireceği okula giderken sergiledikleri heyecanlı tavırlar dikkat çekti. Üst araması sırasında kimliğini unuttuğunu fark eden genç, dakikalarla yarıştı.
Giriş Tarihi: 01.08.2021 11:12Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 11:24