Türkiye yangınlara karşı zamanla yarışıyor! Antalya'da gözler o bölgede

Bodrum ilçesinde dün bu kez Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgediki oteller ve evler boşaltıldı. Osmaniye'de, 3 gün önce Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.