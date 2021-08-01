Türkiye yangınlara karşı zamanla yarışıyor! Antalya'da gözler o bölgede
Türkiye'nin milyonları yasa boğan orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Akdeniz ve Ege sahillerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan 4 bakan vatandaş ile yan yana. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın Gebece Mahallesi'ne doğru ilerlerken adeta zamana karşı bir yarış var.
Giriş Tarihi: 01.08.2021
09:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
09:17
Akdeniz ve Ege sahillerini saran orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgede çalışmaları koordine ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahmetler ile Çardak ve Kaçarlar mahalleleri boşaltıldı. Köylüler de bölgelerinde çalışıyor. Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Alanya ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ne sıçradı. Bölgedeki köyler tahliye edilirken 100 ev yanarak kül oldu.
Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınırken, Akseki ilçesi Hocaköy'deki yangınının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan sürüyor.
Çalışmalar Turunç ve Osmaniye mahalleleri ile Asparan mevkisinde yoğunlaştı. Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan yangın 5.5 saatte söndürülürken, 5 hektar orman kül oldu. Köyceğiz ilçesinde önceki gün kontrol altına alınan yangın, dün yeniden kontrolden çıkarak, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Bodrum ilçesinde dün bu kez Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgediki oteller ve evler boşaltıldı. Osmaniye'de, 3 gün önce Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.