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Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamaları ile vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Hal böyle olunca gözler Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Konuyu sizler için haberimizde ele aldık. İşte, yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 12:15
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Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca gözler Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak son dakika kararlarına çevrildi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşılarını olmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor. İşte, yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

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Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

YASAKLAR TEKRAR, YENİDEN GELECEK Mİ? HAFTA İÇİ VE SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Yasakların yeniden geleceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

AŞISIZLARA KISITLAMA MASADA

Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

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Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

AŞI SIKINTISI YAŞANMIYOR

Değişik zamanlarda tedbirler açıkladık. Toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapılmış durumda. Türkiye olarak aşı sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazına varıncaya kadar bütün bu makinaları üreten hale geldik. Hastane konusunda zaten sıkıntımız yok.

Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu yeniden gözden geçireceğiz. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı durumu terse çevirdi. Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Biz vatandaşımızı sıkıntı içine sokmak istemiyoruz. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz, bunun gayretindeyiz.

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Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

FAHRETTİN KOCA UYARDI

Bakan Koca ''İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz.