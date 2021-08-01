Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...

FAHRETTİN KOCA UYARDI

Bakan Koca ''İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz.