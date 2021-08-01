01 Ağustos 2021, Pazar
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Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamaları ile vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Hal böyle olunca gözler Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Konuyu sizler için haberimizde ele aldık. İşte, yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 12:15
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