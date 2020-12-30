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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kamu personeli alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte son durum... KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kamu personeli alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte son durum... KPSS 2020/2 tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakan Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, tercihlerin 30 Aralık'ta başlayacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından hangi kadrolara alım yapılacağı araştırılmaya başlandı. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kamu personeli alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 13:20
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS tercihleri için araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde KPSS 2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerini ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini açıklamış ve tercihlerin 30 Aralık'ta başlayacağını duyurmuştu. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kamu personeli alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemler başlayacak.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.
KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.