KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kamu personeli alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte son durum...

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS tercihleri için araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde KPSS 2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerini ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini açıklamış ve tercihlerin 30 Aralık'ta başlayacağını duyurmuştu. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Kamu personeli alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...