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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarın resmi tatil mi? 31 Aralık 2020 Perşembe yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Yarın resmi tatil mi? 31 Aralık 2020 Perşembe yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Yarın resmi tatil mi? Yeni yıl için geri sayım başlarken, en çok merak edilen konular arasında yılbaşı tatili yer aldı. Yılbaşı tatili için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde geçirilen 2020 yılının son günlerinde tatil için araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın resmi tatil mi? 31 Aralık 2020 Perşembe yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 10:17
Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Hiçbir gündem maddesinin koronavirüs salgınının önüne geçemediği bir 2020 yılı için son günlere girildi. Salgın nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni yıl için geri sayım başlarken, milyonlarca vatandaş yılbaşı tatili için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 31 Aralık 2020 Perşembe yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık tarihi resmi tatil değildir ve normal iş ve eğitim süreci devam edecek.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene 1 Ocak Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.
YILBAŞI YASAĞINDA MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.