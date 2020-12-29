ANA SAYFA
Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?
Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a 400 mahalle ve bekçi alımı yapılacak. Adaylar 100 sorunun olduğu sınavda ter dökecek. Binlerce aday bekçlilik sınavı hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte, Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:28
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13