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Haberler Galeri Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a 400 mahalle ve bekçi alımı yapılacak. Adaylar 100 sorunun olduğu sınavda ter dökecek. Binlerce aday bekçlilik sınavı hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte, Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:28
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Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021'de polis, bekçi ve komiser yardımcısı gibi birçok alana alım yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelen son açıklamaya göre; 2020 yılı 1. Dönem bekçi alımı için yapılacak sınav tarihi duyuruldu. Adaylar İstanbul'da alımı olacak 400 bekçi alımı için detayları araştırmaya başladı. İşte, Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

SINAVIN ADI: 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı

SINAV MERKEZİ: İstanbul

BEKÇİLİK SINAVI TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ : 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00

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Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ

Bekçilik sınavina girmek isteyen adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

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Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

BEKÇİ ALIMI SINAV UYGULAMASI

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

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Bekçi alımı 2021: Bekçi mahalle bekçi alımı ne zaman? 400 bekçi alımı sınav belgesi yayınlandı mı?

• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.