Son dakika... KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/2 tercihleri ile hangi kadrolara alım yapılacağı belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Alımlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak. Peki, KPSS 2020/2 ile hangi kurumlara personel alınacak? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...