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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzu: Hangi kurumlara personel alınacak? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları... ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzu: Hangi kurumlara personel alınacak? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları... Son dakika haberi... KPSS 2020/2 tercih işlemleri nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS 2020/2 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Tercih bildiriminde bulunmak isteyen vatandaşlar, hangi kurumlara memur ataması yapılacağını araştırıyor. Yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Adayların tercih yapabilmeleri için 2020 KPSS oturumlarına katılmış olmaları gerekiyor. Peki, KPSS 2020/2 ile hangi kurumlara personel alınacak? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları... Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:31
Son dakika... KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/2 tercihleri ile hangi kadrolara alım yapılacağı belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Alımlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak. Peki, KPSS 2020/2 ile hangi kurumlara personel alınacak? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/12 TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN... TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN... KPSS 2020/2 TERCİH ŞARTLARI NELERDİR?
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
b)18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.