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Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla normalleşme dönemi başladı. Her şehrin koronavirüs vaka sayısına göre bir renk kodu bulunuyor. Çok yüksek riskli şehirler dışındaki yerlerde normalleşmeye gidildi. Tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek risk grubuna geçmeye yakın 11 ilde eskiye dönülebileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 04.03.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 09:30
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Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda

Veriler analiz edildiğinde düşük ve orta risk gruplarında normalleşme adımları atılacak olsa da rehavete kapılınmaması gerekliliği ortaya çıkıyor. 11 il daha yüksek risk grubuna geçmeye yakın. Sağlık Bakanlığı'nın iki haftalık değerlendirmeleriyle güncel risk gruplarına göre iyileşme olan illerde tedbirler esnetilecek, yükseliş olduğu takdirde ise artırılacak.

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Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda

BU İLLER ORTA RİSK GRUBUNA GEÇEBİLİR

Ağrı (19)

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Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda

Iğdır (17.19)

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Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda

Uşak (18.40)

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Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda

Diyarbakır (17.94)

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