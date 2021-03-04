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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla normalleşme dönemi başladı. Her şehrin koronavirüs vaka sayısına göre bir renk kodu bulunuyor. Çok yüksek riskli şehirler dışındaki yerlerde normalleşmeye gidildi. Tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek risk grubuna geçmeye yakın 11 ilde eskiye dönülebileceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 09:30
Veriler analiz edildiğinde düşük ve orta risk gruplarında normalleşme adımları atılacak olsa da rehavete kapılınmaması gerekliliği ortaya çıkıyor. 11 il daha yüksek risk grubuna geçmeye yakın. Sağlık Bakanlığı'nın iki haftalık değerlendirmeleriyle güncel risk gruplarına göre iyileşme olan illerde tedbirler esnetilecek, yükseliş olduğu takdirde ise artırılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR BU İLLER ORTA RİSK GRUBUNA GEÇEBİLİR
Ağrı (19)
Iğdır (17.19)
Uşak (18.40)
Diyarbakır (17.94)