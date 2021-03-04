Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda

Veriler analiz edildiğinde düşük ve orta risk gruplarında normalleşme adımları atılacak olsa da rehavete kapılınmaması gerekliliği ortaya çıkıyor. 11 il daha yüksek risk grubuna geçmeye yakın. Sağlık Bakanlığı'nın iki haftalık değerlendirmeleriyle güncel risk gruplarına göre iyileşme olan illerde tedbirler esnetilecek, yükseliş olduğu takdirde ise artırılacak.