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İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından gözler başvuru tarihi ve alım yapılacak illere çevrildi. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek temizlik görevlisi alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kura işlemleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR temizlik işçisi alımı aşvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 09:35
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