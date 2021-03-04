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Haberler Galeri İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...

İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...

Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından gözler başvuru tarihi ve alım yapılacak illere çevrildi. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek temizlik görevlisi alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları, başvuru tarihi ve kura işlemleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR temizlik işçisi alımı aşvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 09:35
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İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...

Adalet Bakanlığı 1287 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1287 temizlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. İşçi alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuruların tamamlanmasını ardından göreve başlayacak adaylar kura ile belirlenecek. Peki, Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR temizlik işçisi alımı aşvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 4-8 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, İŞKUR'un resmi internet sitesinden belirlenen tarihler arasında yapabilecekler.

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İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

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İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

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İŞKUR 1287 işçi alımı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru tarihi ve şartlar! Atama yerleri...

7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri(İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

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