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Son dakika:Haritada renk rehaveti uyarısı! 11 il daha yüksek riskli gruba geçmeye yakın

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Giriş: 04.03.2021 09:26
Güncelleme:04.03.2021 09:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla normalleşme dönemi başladı. Her şehrin koronavirüs vaka sayısına göre bir renk kodu bulunuyor. Çok yüksek riskli şehirler dışındaki yerlerde normalleşmeye gidildi. Tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek risk grubuna geçmeye yakın 11 ilde eskiye dönülebileceği belirtildi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla normalleşme dönemi başladı. Her şehrin koronavirüs vaka sayısına göre bir renk kodu bulunuyor. Çok yüksek riskli şehirler dışındaki yerlerde normalleşmeye gidildi. Tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek risk grubuna geçmeye yakın 11 ilde eskiye dönülebileceği belirtildi.

Koronavirüste renk kodu rehavetine dikkat! 11 il sınırda KORONAVİRÜSTE RENK KODU REHAVETİNE DİKKAT! 11 İL SINIRDA
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