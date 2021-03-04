Son dakika:Haritada renk rehaveti uyarısı! 11 il daha yüksek riskli gruba geçmeye yakın

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla normalleşme dönemi başladı. Her şehrin koronavirüs vaka sayısına göre bir renk kodu bulunuyor. Çok yüksek riskli şehirler dışındaki yerlerde normalleşmeye gidildi. Tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek risk grubuna geçmeye yakın 11 ilde eskiye dönülebileceği belirtildi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla normalleşme dönemi başladı. Her şehrin koronavirüs vaka sayısına göre bir renk kodu bulunuyor. Çok yüksek riskli şehirler dışındaki yerlerde normalleşmeye gidildi. Tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek risk grubuna geçmeye yakın 11 ilde eskiye dönülebileceği belirtildi.