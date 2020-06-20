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Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı! Öğrenciler sınıflara böyle alındı

LGS sınavı başladı. LGS'ye girecek öğrenciler sınıflara alındı. Merkezi sınav öncesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 09:52
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Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı! Öğrenciler sınıflara böyle alındı

Tüm Türkiye Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak olan merkezi sınava kilitlendi.

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Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı! Öğrenciler sınıflara böyle alındı

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da başladı. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı! Öğrenciler sınıflara böyle alındı

Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

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Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı! Öğrenciler sınıflara böyle alındı

İlk oturuma dakikalar kala öğrenciler LGS için sınıflara alındı.

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Koronavirüs gölgesinde LGS sınavı! Öğrenciler sınıflara böyle alındı

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.

İstanbul ve Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) olacağı günlerde şehirde toplu ulaşımın öğrencilere, velilerine ve görevlilere ücretsiz olacağı duyuruldu.