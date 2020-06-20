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Haberler Galeri Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... 21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücaelede bazı önlemler alınıyor. Bugün gerçekleştirilecek LGS sınavı için saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili en çok merak edilenler arasında kısıtlamanın yarın devam edip etmeyeceği oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar açıklandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 10:36
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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... 21 Haziran'da 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? LGS'nin yapıldığı 20 Haziran günü saat 09.00-15.00 saatlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının yarın da devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Pazar günü için plan yapmak isteyen vatandaşlar, 21 Haziran'da kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

21 HAZİRAN PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olmayacak.

İşte sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatler:

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00

27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00

28 Haziran Pazar 09.30-18.30

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

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Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,