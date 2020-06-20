Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberi... 21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücaelede bazı önlemler alınıyor. Bugün gerçekleştirilecek LGS sınavı için saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili en çok merak edilenler arasında kısıtlamanın yarın devam edip etmeyeceği oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar açıklandı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 81 ilde 21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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