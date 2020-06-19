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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu! İşte çarpıcı veriler...

Corona virüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı. Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Peki corona virüs en fazla nerelerde ve nasıl bulaşıyor. İşte corona virüsün bulaşma riskiyle ilgili çarpıcı veriler...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 14:54
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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu! İşte çarpıcı veriler...

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Covid-19'dan korunmada maske ve mesafenin yeterli olmadığını, ek tedbirlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin virüs ile ilgili, özellikle de Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilerine dikkat çekti.

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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu! İşte çarpıcı veriler...

VİRÜS YÜZEYLERDEN BULAŞIUYOR MU?
Virüsün yüzeylerden bulaşıp bulaşmadığı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çıkan haberlerde eldiven satışlarında patlamalar yaşandı.Peki gerçek ve... İşte yüzeylerden virüsün bulaşma riski...

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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu! İşte çarpıcı veriler...

Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.

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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu! İşte çarpıcı veriler...

AÇIK HAVA
Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.

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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu! İşte çarpıcı veriler...

ÇOK YÜKSEK
Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.