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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu! İşte çarpıcı veriler...
Corona virüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı. Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Peki corona virüs en fazla nerelerde ve nasıl bulaşıyor. İşte corona virüsün bulaşma riskiyle ilgili çarpıcı veriler...
Giriş Tarihi: 19.06.2020 14:49Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 14:54