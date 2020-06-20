Koronavirüs gölgesinde LGS maratonu sona erdi! Gözler bu tarihte: 22 Haziran

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. Merkezi sınav öncesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Bugün yapılan LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İçişleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS'yi huzurla tamamladık. Millî Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.