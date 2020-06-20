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Koronavirüs gölgesinde LGS maratonu sona erdi! Gözler bu tarihte: 22 Haziran

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. Merkezi sınav öncesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Bugün yapılan LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İçişleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS'yi huzurla tamamladık. Millî Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 13:42
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Koronavirüs gölgesinde LGS maratonu sona erdi! Gözler bu tarihte: 22 Haziran

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

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Koronavirüs gölgesinde LGS maratonu sona erdi! Gözler bu tarihte: 22 Haziran

Bakanlık tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.

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Koronavirüs gölgesinde LGS maratonu sona erdi! Gözler bu tarihte: 22 Haziran

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.

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Koronavirüs gölgesinde LGS maratonu sona erdi! Gözler bu tarihte: 22 Haziran

Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.

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Koronavirüs gölgesinde LGS maratonu sona erdi! Gözler bu tarihte: 22 Haziran

İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.