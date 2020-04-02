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02.04.2020

Son dakika: Koronavirüs fırsatçılara ceza yağdı! Bakanlık 10 milyon TL ceza kesilen o firmaları ifşa etti |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs fırsatçılara ceza yağdı! Bakanlık 10 milyon TL ceza kesilen o firmaları ifşa etti. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ceza kesilen firmaların çoğunluğunun İstanbul'da olduğunu ifade ederek detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs fırsatçılara ceza yağdı! Bakanlık 10 milyon TL ceza kesilen o firmaları ifşa etti. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ceza kesilen firmaların çoğunluğunun İstanbul'da olduğunu ifade ederek detayları canlı yayında aktardı.

BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.

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