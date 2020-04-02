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Haberler Galeri POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. POMEM'lere başvuru yapan adaylar, mülakatların açıklanacağı tarihe kilitlendi. 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarih verdi. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 16:43
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POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? POMEM mülakatlarına katılan binlerce aday sonuçları heyecanla bekliyor. Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanan mülakatların sonuçları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haber beklenmeye başlandı. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gazeteci Özgür Karabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı bilgiye göre, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları 10-15 gün içerisinde erişime açılacak. Buna göre, sonuçların 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

MÜLAKAT SINAVI

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

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POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Değerlendirmede adayın;

* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi