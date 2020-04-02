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POMEM sonuçları heyecanla bekleniyordu! Müjdeli haber geldi... 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
26. Dönem POMEM mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. POMEM'lere başvuru yapan adaylar, mülakatların açıklanacağı tarihe kilitlendi. 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarih verdi. Peki, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 16:43
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