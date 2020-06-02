Korkutan rakam ortaya çıktı! İstanbul’da koronavirüs...

Öyle ki kilometrekareye düşen insan sayısı Güngören'de 41 bin 348, Gaziosmanpaşa'da 40 bin 996, Bahçelievler'de 35 bin 944, Bağcılar'da 32 bin 396 ve Bayrampaşa'da 30 bin 526 kişi. 5461 kilometrekarelik megakentin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi ise 1142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekarelik alanıyla Güngören. İstanbul'da kilometrekareye göre en az nüfuslanmanın olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz.