Korkutan rakam ortaya çıktı! İstanbul’da koronavirüs... Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını gölgesinde ülkeler aldıkları önlemlerin yavaş yavaş gevşetiyor. Türkiye'de salgın döneminde 1 Haziran'dan itibaren yeni döneme başladı. Ülkemizde koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü yer İstanbul olurken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı açıklama geldi. Giriş Tarihi: 02.06.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:49
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan (Kovid-19) salgını gölgesinde ülkeler aldıkları önlemlerin yavaş yavaş gevşetiyor. Dünyada 6.2 milyon kişiye bulaşan Kovid-19 enfeksiyonu 374 bini aşkın insanın hayatına mal oldu. Türkiye de salgından etkilenen ülkeler arasında. Kovid-19 vaka sayısının en yüksek olduğu kenti ise 16 milyonu aşan en büyük kenti İstanbul.
Öyle ki kilometrekareye düşen insan sayısı Güngören'de 41 bin 348, Gaziosmanpaşa'da 40 bin 996, Bahçelievler'de 35 bin 944, Bağcılar'da 32 bin 396 ve Bayrampaşa'da 30 bin 526 kişi. 5461 kilometrekarelik megakentin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi ise 1142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekarelik alanıyla Güngören. İstanbul'da kilometrekareye göre en az nüfuslanmanın olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz.
Durum böyle olunca Kovid-19'dan korunmanın şartı olarak gösterdiği sosyal mesafenin İstanbul gibi bir kentte nasıl sağlanacağı ise merak konusu. Normal zamanlarda ortalama 13 milyon yolculuk hareketi gerçekleşen İstanbul'da toplu taşımadaki durum kadar ilçelerdeki nüfus yoğunluğu da endişe duyulan konular arasında. Milliyet merak edilenleri uzmanlarına sordu.
VARDİYA SAATLERİNE AYAR Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal mesafenin mutlaka korunması gerektiğine değinerek, önerilerde bulundu: "Maske kullanmaya, hijyen kuralların uymaya mecburuz. Toplu taşıma, AVM gibi toplu yerler en zor ve riskli alanlar. İstanbul'daki yoğun nüfus göz önüne alınarak bazı iş yerleri vardiya saatlerinde düzenlemeye gidebilir. Yoğunluğun saatlere bölünerek kaydırılması en makul çözüm gibi. Evden çalışma devam ettirilebilir. Normalleşmenin İstanbul gibi kalabalık bir kent için riskleri her zaman olacak. Vatandaşların yapılan tüm uyarıları dikkate alması gerekir."