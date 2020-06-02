Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı oldu. Sınav sonuçlarının resmi olarak ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğimnde yer alacak.