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Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

Açıköğretim üniversite final sınavlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafınan bahar dönemi final sınavlarının tarihleri duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen vize sınavının ardından final sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte 2020 açıköğretim final sınavı tarihi...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:35
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

Açıköğretim final sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020 bahar dönemi final sınavlarının tarihleri duyuruldu. Vize sınavlarına katılan öğrenciler şimdi de final sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Koronavirüs pandemisi sonrası sınavların online gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Final sınavı da online ortamda uygulanacak. Peki, 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

AÇIKÖĞRETİM ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 15 Haziran'da başlayacak. (Detaylı sınav programı daha sonra açıklanacak)

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada, sınav soruları ve cevaplarının LMS'ye yüklendiği bildirildi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı oldu. Sınav sonuçlarının resmi olarak ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğimnde yer alacak.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. Detaylı sınav programı ilerleyen günlerde duyurulacak.