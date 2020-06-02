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Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...
Açıköğretim üniversite final sınavlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafınan bahar dönemi final sınavlarının tarihleri duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen vize sınavının ardından final sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte 2020 açıköğretim final sınavı tarihi...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:31Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:35