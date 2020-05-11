EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?

EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA canlı ders uygulaması, bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılınabilen, öğretmenlerle sınıftaymış gibi iletişim kurulabilen etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. Uzaktan eğitim sisteminde EBA üzerinden derslerini alan öğrenciler ve velileri canlı ders ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta? İşte cevaplar...