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Haberler Galeri EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?

EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?

EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA canlı ders uygulaması, bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılınabilen, öğretmenlerle sınıftaymış gibi iletişim kurulabilen etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. Uzaktan eğitim sisteminde EBA üzerinden derslerini alan öğrenciler ve velileri canlı ders ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, EBA canlı ders nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 09:57
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EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?

EBA canlı ders nasıl izlenir? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronaviüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırılmıştı. Bu kapsamda 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sistemine geçildi. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitim alan öğrenciler canlı ders uygulaması ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. EBA canlı ders hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta? İşte cevaplar...

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EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?

EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?

EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.

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EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?

Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgsayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.

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EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?

EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?

Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde:

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EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?