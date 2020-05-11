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Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?

Son dakika... Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Koronavirüs pandemisi sonrası 16 Mart'ta kapanan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs'ta kepenkleri kaldırdı. Önlemler kapsamında faaliyet gösterecek olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte berberlerin çalışma saatleri belli oldu. Peki, berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 09:36
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Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?

Berberler ve kuaförler saat kaçta açılacak, kapanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla berberler kapanmıştı. Normalleşme planına göre 11 Mayıs'ta faaliyet göstermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan berberler bugün itibarıyla kapılarını açtı. Peki, berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2020 berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri nasıl? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?

BERBERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

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Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?

BERBERLER NASIL ÇALIŞACAK?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderildi.

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Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgeyle tüm dünyada devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin 21 Mart'ta geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

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Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler geçtiğimiz 4 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildirildiği belirtilen açıklamada, değerlendirmeler sonucu söz konusu iş yerlerinin, Kovid-19 salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındığı bildirildi.