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Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?
Son dakika... Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Koronavirüs pandemisi sonrası 16 Mart'ta kapanan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs'ta kepenkleri kaldırdı. Önlemler kapsamında faaliyet gösterecek olan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte berberlerin çalışma saatleri belli oldu. Peki, berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:31Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 09:36