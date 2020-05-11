Berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir berberlerin çalışma saatleri nasıl?

Berberler ve kuaförler saat kaçta açılacak, kapanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla berberler kapanmıştı. Normalleşme planına göre 11 Mayıs'ta faaliyet göstermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan berberler bugün itibarıyla kapılarını açtı. Peki, berberler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2020 berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri nasıl? İşte konu ile ilgili merak edilenler...