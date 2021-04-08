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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramazan'a hazırlanan Taksim Camii’nin son hali havadan görüntülendi Ramazan'a hazırlanan Taksim Camii’nin son hali havadan görüntülendi
Taksim Camii'nin iç kısımdaki boya işlemlerinin tamamlanması ve halılarının serilmesinin ardından Ramazan'ın son cuması ibadete açılması planlanıyor. Dış cephesindeki çalışmaların bittiği caminin iç kısmına ise 12 metre çapında olan avizenin asıldığı görülürken cami ise havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 11:19
Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Cami inşaatında dış cephe çalışmaları tamamlandı.
Caminin iç kısmında ise boya çalışmalarının devam ettiği görüldü. Namaz alanındaki ahşap duvar kaplamaları tamamlanan camiye 12 metre çapında avize asıldı.
Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Ali İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve Bakara Suresinin 255, 256'ıncı ayetleri, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor. Caminin içerisinde yer alan 6 hat levha da asıldı.
Caminin mihrabının yapımı ve taş kaplama işçiliği de tamamlandı. Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken abdesthanelere ise çeşmeler takıldı.