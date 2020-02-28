28 Şubat 2020, Cuma
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Her yer Türk bayrağıyla donatıldı

Vatandaşlar camilerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Cuma Namazı'nın ardından dualar etti, sokakları, iş yerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 16:41
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Her yer Türk bayrağıyla donatıldı

ANKARA
İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazı öncesi Fetih suresi okundu. Caminin avlusunda bulunan Eyüp Sultan Türbesi'nin başında bazı vatandaşlar şehitler için dua etti. Eyüpsultan Meydanı'ndaki bazı vatandaşların şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Camiyi ziyarete gelen vatandaşlar, şeker ve lokum dağıttı.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Her yer Türk bayrağıyla donatıldı

Büyük Çamlıca Camisi'nde şehitler için Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği tarafından dua merasimi düzenlendi. Merasimde İdlib'de şehit düşen 33 asker ve Balkan Türkleri Yücel Şehitleri için dualar okundu. Cuma namazı öncesi düzenlenen dua merasimine çok sayıda vatandaş katıldı.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Her yer Türk bayrağıyla donatıldı

Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesi Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edildi. Sultanahmet Camisi'nde cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, şehit askerler için dualar etti. Öte yandan tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu cuma hutbesi okundu.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Her yer Türk bayrağıyla donatıldı

SAKARYA
Sakarya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazını eda etmek için Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüs Camisi'ni dolduran öğrenciler ve vatandaşlar, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler için dua etti. Öğrenciler ve vatandaşlar, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Her yer Türk bayrağıyla donatıldı

KARABÜK'TE ÖĞRENCİLERDEN BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ
Karabük'te de bir grup öğrenci, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek için Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplandı. Şirinevler ve Yenişehir mahallelerinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Askerlik Şubesi önüne gelince saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Yürüyüşlerini Kent Meydanı'nda sonlandıran grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.