Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu! Her yer Türk bayrağıyla donatıldı

Vatandaşlar camilerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Cuma Namazı'nın ardından dualar etti, sokakları, iş yerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





