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Haberler Galeri Komandolar peş peşe sınırdan geçti! NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı

Komandolar peş peşe sınırdan geçti! NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı

Son dakika haberine göre; NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 14:56
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Komandolar peş peşe sınırdan geçti! NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikatta görev alacak personelin intikalinin devamı gerçekleştirildi.

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Komandolar peş peşe sınırdan geçti! NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı

Sabah saatlerinde Çorlu Kopsavaş Kışlası'ndan alkışlar, marşlar ve dualarla uğurlanan birlikler Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

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Komandolar peş peşe sınırdan geçti! NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı

Sınır kapısından Bulgaristan'a geçen Mehmetçik buradan Romanya'ya gidecek. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları Cincu kentindeki tatbikata katılacak.

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Komandolar peş peşe sınırdan geçti! NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı

Tatbikat için 120 askeri araçtan oluşan ilk kafile 10 Mayıs Pazartesi yine aynı güzergahtan Romanya'ya intikal etmişti.

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Komandolar peş peşe sınırdan geçti! NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı

TATBİKAT HAKKINDA

ABD Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki Defender Europe 2021 tatbikatı devam ediyor. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor.