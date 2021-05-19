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Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un sahibi merak ediliyor. Bursa merkezli açılıp lezzetiyle tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan gıda ve restoran sektöründe sağlam adımlarla yoluna devam eden Köfteci Yusuf hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 23:54 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 23:54
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Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursa İznik'te hizmete başlayıp ünü tüm Türkiye'ye yayılan Köfteci Yusuf markasının sahibi ve firma hakkında detaylar merak ediliyor. Türkiye'nin beğenisini kazanan gıda ve restoran sektöründe sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. İşte, Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

KÖFTECİ YUSUF KİMDİR?

Bursa'nın Kızılhisar Köyü'nde gözlerini dünyaya açan Köfteci Yusuf işletme sahibi Yusuf Akkaş, hayatı Yenişehir sokaklarında öğrendi. Kızılhisar Köyü'nde köy kıraathanesinde ticaret hayatına başladı.

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Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

Çalışma hayatını ve emek vermeyi burada öğrenen Yusuf Akkaş, artık kendi işini yapmak istiyordu. İlk dükkanını 1996 yılında kendi imkanlarıyla İznik'te açtı.

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Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

Bu dükkan sadece 4 masalı bir köfteci dükkanıydı. Kısa bir zaman içinde köftenin lezzeti ile dükkan dolup taşmaya başlamıştı. Akkaş, takvimler 1998 yılını gösterdiğinde 600 kişi kapasiteli Köfteci Yusuf'un temellerini İznik'te atmaya başladı.

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Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

Köftesinin namı öyle yayılmıştı ki müşteriler bu dükkana da sığmaz olmuştu. Artan talebe cevap vermek için çok kısa süre sonra ikinci şubesini Orhangazi'de, üçüncü şubesini de Yalova yolunda açtı.