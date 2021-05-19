Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...

Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un sahibi merak ediliyor. Bursa merkezli açılıp lezzetiyle tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan gıda ve restoran sektöründe sağlam adımlarla yoluna devam eden Köfteci Yusuf hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Köfteci Yusuf'ın sahibi kim, adı ne? Yusuf Akkaş kimdir, nereli? İşte hayatı...