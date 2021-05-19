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Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...
Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığı tarafından 110 kaymakam adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Sınavda 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak. Peki, Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 12:47
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