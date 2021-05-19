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Haberler Galeri Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...

Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...

Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanlığı tarafından 110 kaymakam adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Sınavda 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak. Peki, Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 12:47
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Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...

Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu. 2021 yılına ilişkin Kaymakam alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler sınav ücreti ve başvuru tarihine çevrildi. Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. Peki, Kaymakamlık sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

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Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU NE ZAMAN?

2021 Kaymakamlık sınavı için başvurular 26 Mayıs - 02 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Geç başvuru tarihi ise 10 Haziran olarak belirlendi.

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Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2021 Kaymakamlık sınav ücreti 250,00 TL olarak belirlendi. Adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına sınav ücretini yatırabilecekler.

Geç başvuru gününde ise sınav ücreti 375,00 TL olarak belirlendi.

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Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.

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Kaymakam nasıl olunur? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? 2021 Sınav ücreti, başvuru tarihi ve şartlar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;