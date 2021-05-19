19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Mehmetçik NATO tatbikatı için yola çıktı

Son dakika: Mehmetçik NATO tatbikatı için yola çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2021 14:35
Güncelleme:19.05.2021 14:55
Son dakika haberi... Mehmetçik Romanya'da düzenlenecek NATO tatbikatı için yola çıktı. NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Detayları Edirne'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Hamzabeyli'den A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmetçik yola çıktı
Mehmetçik yola çıktı
İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi
İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayıs'ı da boş geçmedi
19 Mayıs öncesi facianın önüne geçildi
19 Mayıs öncesi facianın önüne geçildi
Lise öğrencileri dikkat: Bunu yapmayanın bir yılı yanar!
Lise öğrencileri dikkat: Bunu yapmayanın bir yılı yanar!
Perde arkasını A Haber'de anlattılar
Perde arkasını A Haber'de anlattılar
Koronavirüs vaka haritası güncellendi
Koronavirüs vaka haritası güncellendi
Adana Büyükşehir'e tel örgü suçlaması
Adana Büyükşehir'e tel örgü suçlaması
Çember daralıyor! Yengesi de yakalandı
Çember daralıyor! Yengesi de yakalandı
MSB'den 19 Mayıs için özel klip
MSB'den 19 Mayıs için özel klip
İP'in HDP'li bakan tutumu ne olacak?
İP'in HDP'li bakan tutumu ne olacak?
Bakanlık vaadine HDP'den yanıt!
Bakanlık vaadine HDP'den yanıt!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'ı hedef alan ABD'ye sert tepki
Daha Fazla Video Göster