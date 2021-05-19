Son dakika: Mehmetçik NATO tatbikatı için yola çıktı

Son dakika haberi... Mehmetçik Romanya'da düzenlenecek NATO tatbikatı için yola çıktı. NATO, ABD ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı Defender Europe 2021 Tatbikatı'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Detayları Edirne'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Hamzabeyli'den A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

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