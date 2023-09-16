16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir lisenin müdür yardımcısı kız öğrencisinin ağzından dilekçe ve mektup yazdı. Mektupların adresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan dilekçenin adresi ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Ancak hem yazılan satırlar hem de yaşananlar tam anlamıyla bir skandaldı. Çünkü müdür yardımcısı öğrencisinin ağzından yazdığı ifadelerde diploma töreninde başörtülü olduğu için ayrımcılığa hatta okulunda şiddete maruz kaldığını belirtti. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Mesai arkadaşları tarafından ağır bir şekilde suçlanan öğretmenler A Haber'e konuştu.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.09.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 16:28
  • 1
  • 18
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

Skandallar zinciri bir dilekçeyle başladı. Öğrencisinin ağzından kaleme aldığı satırlar önce ciddiye alındı ama gerçek farklıydı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

A Haber konuşan Girne Anafartalar Lisesi Müdür Yardımcısı Zehra Kafesçi, "Olay anlatıldığı gibi olmadı. Kesinlikle öğrenciye bir saldırı olmadı. Ne ben ne de öğretmenlerimiz öğrencileri taciz edecek bir davranışta bulunamayız." dedi.

  • 3
  • 18
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

Yaşananların adresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Anafartalar Lisesi'ydi. Lisede görevli Müdür Yardımcısı Burcay Türkman öğrencisi Yağmur Bucak adına Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe gönderdi.

  • 4
  • 18
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

Sahte dilekçedeki ifadelere göre, 2 öğretmen öğrenciye diploma törenine başörtüsü ile gelemeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

  • 5
  • 18
KKTC’yi karıştıran dilekçe skandalı! Öğrencisi adına “başörtüsü dilekçesi” yazdı

O gerçek dışı satırlarda mezuniyet günü başörtüsünü çıkarması için öğretmenler tarafından zorlandığı öğrencinin şiddete maruz kaldığı da kaydedildi. Olay hem Türk hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında manşetlere taşındı.