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Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak yapısına "durdurun" talimatı! Belge ortaya çıktı
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. İki mührü kırıp inşaatı sürdüren Mahiroğlu'nun inşaatı ile ilgili bakanlığın "durdurun" talimatı verdiği belge ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.09.2023 06:52Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 06:52