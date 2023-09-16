Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak yapısına "durdurun" talimatı! Belge ortaya çıktı

FAALİYETLERİ DURDURUN

İnceleme sonucunda inşaat faaliyetlerinin devam ettiğinin görüldüğünün ancak herhangi bir izin belgesinin Cafer Mahiroğlu tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine sunulamadığının altı çizildi.