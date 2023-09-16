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Haberler Galeri Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak yapısına "durdurun" talimatı! Belge ortaya çıktı

Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak yapısına "durdurun" talimatı! Belge ortaya çıktı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. İki mührü kırıp inşaatı sürdüren Mahiroğlu'nun inşaatı ile ilgili bakanlığın "durdurun" talimatı verdiği belge ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.09.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 06:52
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Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak yapısına durdurun talimatı! Belge ortaya çıktı

SABAH'ın gündeme getirdiği Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır Sarıyer'de bulunan kaçak villasıyla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak yapısına durdurun talimatı! Belge ortaya çıktı

Kaçak villayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri ve İBB'ye ait ekipler ayrı ayrı mühürlemişti. Mahiroğlu, iki mührü de sökerek kaçak inşaatını kamufle edip inşaat çalışmasına devam ediyor.

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Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak yapısına durdurun talimatı! Belge ortaya çıktı

İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kaçak villa inşaatıyla ilgili 1 Eylül tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kaçak inşaatın durdurulmasıyla ilgili yazdığı yazı ortaya çıktı.

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Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak yapısına durdurun talimatı! Belge ortaya çıktı

Yazıda, Sarıyer Kireçburnu Mahallesi, 495 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda izinsiz inşaat çalışmaları yapılması sebebiyle daha önce İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mühürlenen inşaatla ilgili 1 Eylül'de yerinde inceleme yapıldığı anlatıldı.

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Bakanlıktan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak yapısına durdurun talimatı! Belge ortaya çıktı

FAALİYETLERİ DURDURUN

İnceleme sonucunda inşaat faaliyetlerinin devam ettiğinin görüldüğünün ancak herhangi bir izin belgesinin Cafer Mahiroğlu tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine sunulamadığının altı çizildi.