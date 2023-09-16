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Haberler Galeri Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...

Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...

Merdümgiriz kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? Türkçe'de unutulmaya yüz tutmuş 50 kelimeyi sizler için derledik. Dünya tarihinin en köklü dillerinden biri olan Türkçe'de bazı kelimeler zamanla kullanılmadığı için unutuluyor. Bu durum, dilin sürekli değişen doğasıyla ve yeni kelimelerin kullanılmasıyla ilgilidir. İşte, Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun'un anlamı...

Giriş Tarihi: 16.09.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 16:49
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Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...
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Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...

Kaygısı olmayan, rahat kişi.

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Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...

Kalbin ortasındaki gizli günahların saklı olduğu sanılan siyah beneğe, karalığa denir.

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Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

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Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...

Karamsar, umutsuz, mutsuz.