Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...

Merdümgiriz kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? Türkçe'de unutulmaya yüz tutmuş 50 kelimeyi sizler için derledik. Dünya tarihinin en köklü dillerinden biri olan Türkçe'de bazı kelimeler zamanla kullanılmadığı için unutuluyor. Bu durum, dilin sürekli değişen doğasıyla ve yeni kelimelerin kullanılmasıyla ilgilidir. İşte, Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun'un anlamı...