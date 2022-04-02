02 Nisan 2022, Cumartesi
AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim vize sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Vize sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. AÖF sınav sonuçları ve sınava ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:40
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