AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak diğer sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.