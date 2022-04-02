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Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim vize sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Vize sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. AÖF sınav sonuçları ve sınava ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:40
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AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı 02-03 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek. Vize sınavı için heyecan içinde olan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak diğer sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

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AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

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AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

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AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.