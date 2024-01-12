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Haberler Galeri CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

Bursa'nın güzide ilçelerinden Gemlik'te 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan vatandaşa çok sayıda proje sözü verirken bu projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. İlçenin doğusundan batısına hafif raylı sistemle ulaşım ağı kuracağını söyleyen, sahilde modern bir marina sözü veren, Kurşunlu sahilini eşi benzeri görülmemiş bir yaşam merkeziyle donatacağını anlatan CHP'li Sertaslan, geride kalan 5 yıllık süreçte bunların hiçbirini yapmadı.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:18
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CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

2019 yılında seçim bölgesi olan Gemlik'te çalışmalar yürüten CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, hazırlattığı broşür ve afişlerle Başkan seçilmesi halinde onlarca projeyi hayata geçirme sözü verdi.

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CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

PROJELER HAYAL OLDU
Sertaslan, hafif raylı sistem, Karsak Deresi projesi, modern balık hali, Gemlik marina, Tekne park, Kumla Karacaali ve Kurşunlu sahil projeleri ve Gemlik vapur seferleri gibi onlarca projeyi hazırlattığı slayt gösterileri eşliğinde sunmuş ve tüm projelerin hayata geçirileceği sözü vermişti.

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CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

GEMLİK 5 YIL GERİDE KALDI
Yerel seçim öncesinde yaptığı tanıtım toplantılarında slayt gösterimleri eşliğinde vaatlerini birer birer sıralayan Sertaslan, geride kalan 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde tanıtımını yapıp sözünü verdiği hiçbir projeyi hayata geçiremedi.

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CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

SÖZLER TUTULMADI
Gemlik'in doğu kısmından başlayarak sahile kadar uzanacak olan bir hafif raylı sistem kuracağını söyleyen CHP'li Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Martı" ve "Zeytin" ismini verdiği iki ray hattı üzerinde trenlerin yolcu taşıyacağını ve bu sayede Gemlik'in trafik sorununu çözerken, vatandaşlara da kolay ve ucuz bir ulaşım imkanı sağlayacağının sözünü vermişti.

Sertaslan, Gemlik'e yakışır bir marina inşa edeceğini ve bu projede, yat ve teknelerin de güvenle demirleyebileceği bir yat park olacağının sözünü vermişti. Bu proje için, "Gemliklilerin hayali" diyen Sertaslan, "Bu hayali ben gerçekleştireceğim" demişti.

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CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

Gemlik ilçesini doğudan batıya dik bir şekilde ikiye bölen Karsak deresi ile ilgili olarak da hazırlattığı proje görsellerini vatandaşlara tanıtan Sertaslan, dere ıslah çalışması yapılacağını ve sonrasında dere kenarında ve üzerinde modern bir donatı alanları oluşturulacağını söylemişti.