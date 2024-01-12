12 Ocak 2024, Cuma
CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı
Bursa'nın güzide ilçelerinden Gemlik'te 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan vatandaşa çok sayıda proje sözü verirken bu projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. İlçenin doğusundan batısına hafif raylı sistemle ulaşım ağı kuracağını söyleyen, sahilde modern bir marina sözü veren, Kurşunlu sahilini eşi benzeri görülmemiş bir yaşam merkeziyle donatacağını anlatan CHP'li Sertaslan, geride kalan 5 yıllık süreçte bunların hiçbirini yapmadı.
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:18
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