CHP’li Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın vaatleri hayalde kaldı

SÖZLER TUTULMADI

Gemlik'in doğu kısmından başlayarak sahile kadar uzanacak olan bir hafif raylı sistem kuracağını söyleyen CHP'li Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Martı" ve "Zeytin" ismini verdiği iki ray hattı üzerinde trenlerin yolcu taşıyacağını ve bu sayede Gemlik'in trafik sorununu çözerken, vatandaşlara da kolay ve ucuz bir ulaşım imkanı sağlayacağının sözünü vermişti.

Sertaslan, Gemlik'e yakışır bir marina inşa edeceğini ve bu projede, yat ve teknelerin de güvenle demirleyebileceği bir yat park olacağının sözünü vermişti. Bu proje için, "Gemliklilerin hayali" diyen Sertaslan, "Bu hayali ben gerçekleştireceğim" demişti.