12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

Dünya ABD'de patlak veren bir olayla sarsıldı Polis, New York'ta Hasidik Yahudilerin yoğun olarak kullandığı Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğunu ortaya çıkardı ve olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayın şifreleri çözülmeye çalışılırken sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve kanlı olarak tabir edilen yataklar dikkati çekmişti. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, ABD'deki skandalı "Sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor söyleyeyim…" başlıklı bir yazı kaleme alarak analiz etti. İşte dikkat çeken ifadeler…

Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:16
  • 1
  • 10
New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

ABD'nin New York kentinde Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog polis tarafından şok bir baskınına uğradı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

TÜNELLER NE ZAMAN KAZILDI?

Ayrıca ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüştü.

  • 3
  • 10
New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

"KANLI" YATAKLAR
Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve kanlı olarak tabir edilen yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

  • 4
  • 10
New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

SİNAGOG ALTINDAKİ O TÜNELLER NEREYE ÇIKIYOR?
Yaşanan skandalla ilgili tartışmalar tüm dünyada devam ederken Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, ABD'deki olayı "Sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor söyleyeyim…" başlıklı bir yazı kaleme alarak analiz etti.

  • 5
  • 10
New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

İşte Altınok'un 12 OCAK 2024 CUMA günü köşesine taşıdığı o yazı:

Herkes Brooklyn'de Yahudilerin yoğun olarak kullandığı meşhur bir sinagoga yapılan polis baskınını ve binada ortaya çıkan gizli bölümleri, tünelleri konuşuyor.
Sinagog yetkilileri, kanalizasyon ızgaralarına çıkan tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla ve kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığını söylüyorlar.