New York’taki sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor? Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok’tan dikkat çeken yazı…

Dünya ABD'de patlak veren bir olayla sarsıldı Polis, New York'ta Hasidik Yahudilerin yoğun olarak kullandığı Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğunu ortaya çıkardı ve olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayın şifreleri çözülmeye çalışılırken sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve kanlı olarak tabir edilen yataklar dikkati çekmişti. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, ABD'deki skandalı "Sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor söyleyeyim…" başlıklı bir yazı kaleme alarak analiz etti. İşte dikkat çeken ifadeler…