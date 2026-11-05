-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye genelinde sonbaharın ılık günleri yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Rize, Artvin, Hatay ve Osmaniye'nin de bulunduğu iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcaklıkların yurt genelinde 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın gece 5 dereceye, Ankara'da ise sıfırın altına ineceğini belirterek sel, heyelan ve zirai don riskine karşı uyardı.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 1

Yurt genelinde sonbaharın ılık günleri geride kalırken dondurucu kış soğukları kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürü'nün son verilerine göre hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere pek çok bölge için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yapıldı.

5 KASIM HAVA DURUMU: HANGİ İLLERDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK?

Karadeniz sahil şeridinde sarı kodlu, Rize, Artvin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise turuncu kodlu teyakkuz ilan edildi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonu Ankara'da eksi derecelere, İstanbul'da ise gece 5 dereceye kadar ineceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 2

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR: SEL, HEYELAN VE FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine girdi. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu, yıldırım ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 3

Rüzgarın da Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 ila 70 km/saat) esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar alarmı verildi.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 4

"KUTUPSAL KÖKENLİ SOĞUK HAVA GELDİ"

A Haber canlı yayınında son meteorolojik radar görüntülerini ve risk haritalarını değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Sonbaharın artık ortalarını geçtik, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Aralık ile birlikte mevsimsel olarak kış gelmiş olacak. Sıcaklıklar normal değerlerine düşmeye başladı. Daha önce Orta Akdeniz'den gelen ılık hava sistemi bizi çok üşütmüyordu, yağış olsa da hava ılımandı. Ancak artık kuzeyli, kutupsal kökenli hava yavaş yavaş etkili olmaya başladı" sözleriyle kış mevsiminin fiilen başladığını duyurdu.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 5

Karadeniz'deki tehlikeye parmak basan Adil Tek, "Şu anda radar haritasında Ordu'da çok yoğun turuncu alanlarımız var. Rize'nin yükseklerinde kuvvetli bir akış söz konusu. O bölgelerdeki yağışlar dar alanlarda hemen taşkına ve sele dönüşebilir, nehirlerde yüksek debiler oluşturabilir. Doğu Karadeniz genelinde öğleden sonra saat üçe kadar bu sistem etkisini kuvvetli şekilde sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 6

KAR YAĞIŞI HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Hava sıcaklıklarındaki sert düşüşle birlikte kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 7

Kar yağışının yayılacağı alanlara değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Gece saatlerinde Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar biraz düşmüştü. İlerleyen saatlerde Rize'nin dağlık kesimlerinde, Kars, Ardahan ve Artvin'de sistem yaklaştıkça kar yağışını göreceğiz. Yine Doğu Anadolu'da Van ile Hakkari arasında kalan dağlık bölgelerde kar yağışı etkisini artıracak. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı yüzünü gösterecek. Kış, tam anlamıyla etkisini Doğu'da hissettirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 8

HAFTA SONU DONDURACAK: ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların yurt genelinde bir önceki haftaya göre yaklaşık 10 derece gerilediğini vurgulayan Adil Tek, büyükşehirlerdeki son durumu ve hafta sonu tablosunu aktardı. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 13 derece, gece ise 8 derece civarında olacağını belirten Adil Tek, "Hafta sonu İstanbul'da cumartesi ve pazar hafif bir yağmur geçişi var. Sıcaklık gündüz 10 dereceye, gece ise 5 dereceye kadar inecek. İstanbul için oldukça soğuk bir hava hakim olacak" dedi.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 9

Başkent Ankara ve iç kesimler için zirai don uyarısı yapan Adil Tek, "Hafta sonu Ankara'da yağışlı sistem kayboluyor ancak eksi değerleri görmeye başlıyoruz. Başkentte gündüz sıcaklıkları 8-9 derece olurken gece eksi 1 ve eksi 2 dereceler görülecek. İç kesimlerde buz, don ve zirai don olayları artık hayatın bir parçası haline geliyor" şeklinde konuştu.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 10

Uzmanlar, hafta sonu dışarıda plan yapacak vatandaşların ve Doğu'ya doğru seyahat edecek sürücülerin kalın giyinmeleri, araçlarında kar lastiği ve zincir gibi kış ekipmanlarını bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 11

İSTANBUL İÇİN 100 YILLIK YAĞIŞ REKORU KAPIDA!

İstanbul'da dün öğleden sonra aniden kararan hava ile birlikte metrekareye 30-40 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Adil Tek, kentin tarihi bir rekora imza atabileceğini ifade etti. Adil Tek, "Bu sene İstanbul için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 100 ila 120 yıllık periyot içerisindeki en yüksek yağışın olduğu yıl olmaya adayız. Şu anda kayıtlarda ikinci sıradayız. Ancak önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceğini öngörüyoruz. Bu gidişle tarihin en yağışlı yılı olarak kayıtlara geçebilir" sözleriyle dikkat çekici bir istatistiği paylaştı.

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 12

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 13

  • MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. (İstanbul: 13°C, Bursa: 14°C, Çanakkale: 14°C, Kırklareli: 11°C)

  • EGE: Parçalı bulutlu. Kıyı kesimlerde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak. (İzmir: 18°C, Denizli: 16°C, Manisa: 16°C, Muğla: 19°C)

  • AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. (Adana: 23°C, Antalya: 26°C, Hatay: 21°C, Burdur: 15°C)

  • İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı ve Kırşehir çevreleri sağanak yağışlı geçecek. (Ankara: 14°C, Eskişehir: 11°C, Konya: 13°C, Çankırı: 14°C)

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 14

  • BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı. Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli. (Bolu: 9°C, Düzce: 12°C, Kastamonu: 9°C, Zonguldak: 12°C)

  • ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı. Rize ve Artvin'de şiddetli yağış beklenirken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Kıyılarda rüzgar kuvvetli esecek. (Trabzon: 15°C, Rize: 16°C, Samsun: 14°C, Amasya: 14°C)

  • DOĞU ANADOLU: Bölge geneli yağışlı. Kuzeydoğunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. (Erzurum: 8°C, Kars: 11°C, Malatya: 17°C, Van: 14°C)

  • GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların doğu kesimlerinde (Diyarbakır, Mardin, Siirt) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. (Diyarbakır: 15°C, Şanlıurfa: 19°C, Mardin: 13°C, Siirt: 16°C)

Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm 15
Önceki Galeri
Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım
Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım
İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor
Sonraki Galeri
İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin