Kış resmen başladı! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor: Meteoroloji'den 20 ile alarm
Türkiye genelinde sonbaharın ılık günleri yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Rize, Artvin, Hatay ve Osmaniye'nin de bulunduğu iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcaklıkların yurt genelinde 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın gece 5 dereceye, Ankara'da ise sıfırın altına ineceğini belirterek sel, heyelan ve zirai don riskine karşı uyardı.
Yurt genelinde sonbaharın ılık günleri geride kalırken dondurucu kış soğukları kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürü'nün son verilerine göre hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere pek çok bölge için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yapıldı.
Karadeniz sahil şeridinde sarı kodlu, Rize, Artvin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise turuncu kodlu teyakkuz ilan edildi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonu Ankara'da eksi derecelere, İstanbul'da ise gece 5 dereceye kadar ineceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR: SEL, HEYELAN VE FIRTINAYA DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine girdi. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan, yerel dolu, yıldırım ve kıyılarda hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Rüzgarın da Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 ila 70 km/saat) esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar alarmı verildi.
"KUTUPSAL KÖKENLİ SOĞUK HAVA GELDİ"
A Haber canlı yayınında son meteorolojik radar görüntülerini ve risk haritalarını değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Sonbaharın artık ortalarını geçtik, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Aralık ile birlikte mevsimsel olarak kış gelmiş olacak. Sıcaklıklar normal değerlerine düşmeye başladı. Daha önce Orta Akdeniz'den gelen ılık hava sistemi bizi çok üşütmüyordu, yağış olsa da hava ılımandı. Ancak artık kuzeyli, kutupsal kökenli hava yavaş yavaş etkili olmaya başladı" sözleriyle kış mevsiminin fiilen başladığını duyurdu.
Karadeniz'deki tehlikeye parmak basan Adil Tek, "Şu anda radar haritasında Ordu'da çok yoğun turuncu alanlarımız var. Rize'nin yükseklerinde kuvvetli bir akış söz konusu. O bölgelerdeki yağışlar dar alanlarda hemen taşkına ve sele dönüşebilir, nehirlerde yüksek debiler oluşturabilir. Doğu Karadeniz genelinde öğleden sonra saat üçe kadar bu sistem etkisini kuvvetli şekilde sürdürecek" ifadelerini kullandı.