Yurt genelinde sonbaharın ılık günleri geride kalırken dondurucu kış soğukları kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürü'nün son verilerine göre hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere pek çok bölge için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yapıldı.

Karadeniz sahil şeridinde sarı kodlu, Rize, Artvin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise turuncu kodlu teyakkuz ilan edildi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların hafta sonu Ankara'da eksi derecelere, İstanbul'da ise gece 5 dereceye kadar ineceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.