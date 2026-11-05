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Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlar ve çocukları dijital şiddete karşı korumak için harekete geçti. Çocuklara siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı oyunlaştırılmış uygulamalar ve çizgi filmlerle anlatılacak. Kadınlara yönelik dijital güvenlik eğitimleri genişletilecek, dijital haklar için yeni bir rehber hazırlanacak.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 1

Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kadınlar ve çocuklar dijital dünyada yeni şiddet ve taciz biçimleriyle karşı karşıya kalıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, yapay zekâ uygulamaları kullanılarak kişinin hiç giymediği kıyafetlerle gösterildiği sahte görüntülere dönüştürülebiliyor.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda kadınlar için dijital şiddetle mücadelede farkındalık çalışmalarına ağırlık veriyor. Genç kadınların ve kız çocuklarının dijital ortamda karşılaşabilecekleri şiddet türlerini tanımaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri için yeni bir eğitim modülü geliştiriliyor.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 3

ÇOCUKLARA ÇİZGİ FİLMLİ EĞİTİM
Bakanlığın 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nda da kadınların ve çocukların dijital güvenliğine yönelik çalışmalar bulunuyor. Şiddete maruz kalan kadınların Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinde kalan çocukları için Dijital Güvenlik ve Medya Atölyeleri düzenlenmesi planlanıyor.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 4

Çocuklara yaş gruplarına uygun olarak hazırlanacak eğitimlerde siber zorbalıkla mücadele, kişisel bilgilerin korunması, sosyal medya güvenliği ve güvenli internet kullanımı anlatılacak. Dijital ortamda bırakılan izler, şiddet içeren medya içeriklerini tanıma ve güvenli iletişim konuları da eğitimlerin başlıkları arasında yer alacak.

Çocukların konuları daha kolay öğrenebilmesi için oyunlaştırılmış uygulamalar ve kısa çizgi filmler hazırlanacak. Anneler için de çocuklarını dijital ortamda nasıl koruyabileceklerine yönelik rehberlik oturumları düzenlenecek.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 5

ZARARLI İÇERİKLER TAKİP EDİLİYOR
Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu da çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği zararlı içerikleri takip ediyor. Grup; internet ve sosyal medyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları içeren paylaşımları tespit ederek ilgili kurumlarla iletişime geçiyor.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile iş birliği yapılıyor.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 6

KADINLARA DİJİTAL GÜVENLİK EĞİTİMİ
Bakanlık, kadınların dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket edebilmeleri için eğitim çalışmalarını da genişletiyor. Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hazırlanan "Kadınlar İçin Yapay Zekâ ve Dijital Güçlenme Eğitimleri" 7 pilot ilde uygulanıyor.

Programla kadınların yapay zekâ ve güvenli internet alanlarındaki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerde dijital ebeveynlik, dijital güvenlik, akıllı ev yönetimi, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş konuları ele alınıyor. Programın 2027 yılında diğer illere de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 7

DİJİTAL HAKLAR İÇİN REHBER HAZIRLANACAK
Bakanlığın Ulusal Eylem Planı'nda dijital şiddete maruz kalan kadınların haklarını bilmelerini ve hukuki yollara başvurabilmelerini sağlayacak yeni bir rehber de bulunuyor.

Dijital şiddete kalkan! Bakanlıktan yapay zekalı tacize karşı yeni adım 8

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sorumluluğunda, ilgili bakanlık ve kurumların katkısıyla hazırlanacak "Dijital Ortamda Hakların Korunması Kılavuzu"nda, dijital ortamda şiddetle karşılaşılması halinde hakların nasıl korunacağı ve hangi hukuki işlemlerin yapılabileceği anlatılacak.

Kılavuzun 2027 yılında hazırlanması hedefleniyor.

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