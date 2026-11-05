Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kadınlar ve çocuklar dijital dünyada yeni şiddet ve taciz biçimleriyle karşı karşıya kalıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, yapay zekâ uygulamaları kullanılarak kişinin hiç giymediği kıyafetlerle gösterildiği sahte görüntülere dönüştürülebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda kadınlar için dijital şiddetle mücadelede farkındalık çalışmalarına ağırlık veriyor. Genç kadınların ve kız çocuklarının dijital ortamda karşılaşabilecekleri şiddet türlerini tanımaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri için yeni bir eğitim modülü geliştiriliyor.

ÇOCUKLARA ÇİZGİ FİLMLİ EĞİTİM Bakanlığın 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nda da kadınların ve çocukların dijital güvenliğine yönelik çalışmalar bulunuyor. Şiddete maruz kalan kadınların Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinde kalan çocukları için Dijital Güvenlik ve Medya Atölyeleri düzenlenmesi planlanıyor.

Çocukların konuları daha kolay öğrenebilmesi için oyunlaştırılmış uygulamalar ve kısa çizgi filmler hazırlanacak. Anneler için de çocuklarını dijital ortamda nasıl koruyabileceklerine yönelik rehberlik oturumları düzenlenecek.

Çocuklara yaş gruplarına uygun olarak hazırlanacak eğitimlerde siber zorbalıkla mücadele, kişisel bilgilerin korunması, sosyal medya güvenliği ve güvenli internet kullanımı anlatılacak. Dijital ortamda bırakılan izler, şiddet içeren medya içeriklerini tanıma ve güvenli iletişim konuları da eğitimlerin başlıkları arasında yer alacak.

ZARARLI İÇERİKLER TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu da çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği zararlı içerikleri takip ediyor. Grup; internet ve sosyal medyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları içeren paylaşımları tespit ederek ilgili kurumlarla iletişime geçiyor.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile iş birliği yapılıyor.