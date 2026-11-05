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İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da selin vurduğu Sarıyer'de belediyenin afete ayırdığı bütçe pes dedirtti. Sarıyer Belediyesi, 2027 yılı bütçesinde Özel Kalem'e 179 milyon lira bütçe ayırırken Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ise sadece 48 milyon lira bütçe ayırdı.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 1

İstanbul genelinde 14 Ekim'de etkili olan sağanak yağış, özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu. Şiddetli yağışla birlikte derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplandı. Sel sularına kapılan otomobiller sürüklenirken araçlar birbirine çarptı. Ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar mahsur kaldı. Selin en ağır etkilediği noktalardan biri olan Ayazağa'da arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 2

Kemerburgaz Caddesi'ndeki iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 200 kişi kamyon ve minibüslerle tahliye edildi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ise iş makineleri ve kepçeler yardımıyla kurtarıldı. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede temizlik, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Kent genelinde 7 kişi hayatını kaybederken bunlardan 5'i Ayazağa'da sele kapıldı.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 3

Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre, felaketin ardından Ayazağa'da hasarın boyutu, sel sularının çekilmesiyle ortaya çıktı. Dere yatağında bulunan yapıların kaldırılması ve dere ıslahı çalışmaları kapsamında 19 dükkân, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede biriken moloz ve enkazın kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Selden etkilenen ev ve iş yerlerinde temizlik ve tahliye çalışmaları yürütüldü.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 4

AFET İŞLERİ'NE 48 MİLYON, ÖZEL KALEM'E 179 MİLYON

Ayazağa'nın bağlı olduğu Sarıyer Belediyesinin 2027 yılı bütçesinde afet yönetimi için ayrılan ödenek ile Özel Kalem Biriminin bütçesi arasındaki fark dikkat çekti. Sarıyer Belediye Meclisinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/98 sayılı kararına göre, belediyenin 2027 yılı toplam bütçesi 11 milyar 393 milyon 596 bin TL olarak kabul edildi.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 5

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun başında bulunduğu belediyenin bütçesinde Özel Kalem Birimine iki ayrı program kapsamında ödenek ayrıldı. Belediye Meclisi kararına göre Özel Kalem Birimine Yönetim ve Destek Programı kapsamında 179 milyon 350 bin TL, Vatandaşlık ve Sivil Toplum Programı kapsamında ise 350 bin TL ödenek verildi.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 6

Böylece Özel Kalem Biriminin 2027 yılı toplam bütçesi 179 milyon 700 bin TL'ye ulaştı. Afetlere hazırlık, afet risklerinin azaltılması ve risk yönetiminden sorumlu Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ise 48 milyon 259 bin TL ödenek ayrıldı. Böylece Özel Kalem Biriminin bütçesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünün bütçesinin yaklaşık 3,7 katına ulaştı.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 7

DİĞER MÜDÜRLÜKLERİN BÜTÇELERİ DE BELLİ OLDU

Sarıyer Belediyesinin 2027 yılı bütçesinde diğer müdürlüklere ayrılan ödenekler ise şöyle:

- Özel Kalem Birimi: 179 milyon 700 bin TL
- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü: 48 milyon 259 bin TL
- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü: 61 milyon 171 bin TL
- Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: 196 milyon 393 bin TL
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü: 99 milyon 150 bin TL
- Sağlık İşleri Müdürlüğü (Koruyucu Sağlık): 79 milyon 818 bin TL
- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Sanat ve Kültür Ekonomisi): 247 milyon 203 bin TL

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 8

İŞTE EN BÜYÜK HARCAMA KALEMİ

Sarıyer Belediyesinin 2027 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımları için 8 milyar 271 milyon 844 bin TL ödenek ayrıldı. Bu rakam, toplam belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 72,6'sına karşılık geliyor. Personel giderleri için 1 milyar 17 milyon 111 bin TL, sermaye giderleri için 968 milyon 60 bin TL, faiz giderleri için 53 milyon TL ve yedek ödenekler için 800 milyon TL bütçe belirlendi.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 9

Belediyenin 2027 yılında elde etmeyi planladığı vergi gelirleri ise 6 milyar 62 milyon 400 bin TL olarak tahmin edildi. Sarıyer Belediye Meclisinin 9 Ekim 2026 tarihli toplantısında görüşülen 2027 yılı bütçe kararnamesi, yapılan oylamada 24 kabul ve 11 ret oyuyla kabul edildi.

İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor 10

Bütçe ve Hukuk Komisyonlarının hazırladığı müşterek rapor doğrultusunda kabul edilen bütçe, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

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