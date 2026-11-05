İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor

Böylece Özel Kalem Biriminin 2027 yılı toplam bütçesi 179 milyon 700 bin TL'ye ulaştı. Afetlere hazırlık, afet risklerinin azaltılması ve risk yönetiminden sorumlu Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ise 48 milyon 259 bin TL ödenek ayrıldı. Böylece Özel Kalem Biriminin bütçesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünün bütçesinin yaklaşık 3,7 katına ulaştı.

DİĞER MÜDÜRLÜKLERİN BÜTÇELERİ DE BELLİ OLDU Sarıyer Belediyesinin 2027 yılı bütçesinde diğer müdürlüklere ayrılan ödenekler ise şöyle: - Özel Kalem Birimi: 179 milyon 700 bin TL

- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü: 48 milyon 259 bin TL

- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü: 61 milyon 171 bin TL

- Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: 196 milyon 393 bin TL

- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü: 99 milyon 150 bin TL

- Sağlık İşleri Müdürlüğü (Koruyucu Sağlık): 79 milyon 818 bin TL

- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Sanat ve Kültür Ekonomisi): 247 milyon 203 bin TL

İŞTE EN BÜYÜK HARCAMA KALEMİ Sarıyer Belediyesinin 2027 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımları için 8 milyar 271 milyon 844 bin TL ödenek ayrıldı. Bu rakam, toplam belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 72,6'sına karşılık geliyor. Personel giderleri için 1 milyar 17 milyon 111 bin TL, sermaye giderleri için 968 milyon 60 bin TL, faiz giderleri için 53 milyon TL ve yedek ödenekler için 800 milyon TL bütçe belirlendi.

Belediyenin 2027 yılında elde etmeyi planladığı vergi gelirleri ise 6 milyar 62 milyon 400 bin TL olarak tahmin edildi. Sarıyer Belediye Meclisinin 9 Ekim 2026 tarihli toplantısında görüşülen 2027 yılı bütçe kararnamesi, yapılan oylamada 24 kabul ve 11 ret oyuyla kabul edildi.