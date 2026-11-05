İstanbul'u vuran son afet de ders olmadı! İşte ayırdıkları skandal rakam: En çok para buraya gidiyor
İstanbul'da selin vurduğu Sarıyer'de belediyenin afete ayırdığı bütçe pes dedirtti. Sarıyer Belediyesi, 2027 yılı bütçesinde Özel Kalem'e 179 milyon lira bütçe ayırırken Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ise sadece 48 milyon lira bütçe ayırdı.
İstanbul genelinde 14 Ekim'de etkili olan sağanak yağış, özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu. Şiddetli yağışla birlikte derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplandı. Sel sularına kapılan otomobiller sürüklenirken araçlar birbirine çarptı. Ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar mahsur kaldı. Selin en ağır etkilediği noktalardan biri olan Ayazağa'da arama kurtarma ekipleri seferber oldu.
Kemerburgaz Caddesi'ndeki iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 200 kişi kamyon ve minibüslerle tahliye edildi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ise iş makineleri ve kepçeler yardımıyla kurtarıldı. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede temizlik, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Kent genelinde 7 kişi hayatını kaybederken bunlardan 5'i Ayazağa'da sele kapıldı.
Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre, felaketin ardından Ayazağa'da hasarın boyutu, sel sularının çekilmesiyle ortaya çıktı. Dere yatağında bulunan yapıların kaldırılması ve dere ıslahı çalışmaları kapsamında 19 dükkân, Kur'an kursu binası ve Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede biriken moloz ve enkazın kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Selden etkilenen ev ve iş yerlerinde temizlik ve tahliye çalışmaları yürütüldü.
AFET İŞLERİ'NE 48 MİLYON, ÖZEL KALEM'E 179 MİLYON
Ayazağa'nın bağlı olduğu Sarıyer Belediyesinin 2027 yılı bütçesinde afet yönetimi için ayrılan ödenek ile Özel Kalem Biriminin bütçesi arasındaki fark dikkat çekti. Sarıyer Belediye Meclisinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/98 sayılı kararına göre, belediyenin 2027 yılı toplam bütçesi 11 milyar 393 milyon 596 bin TL olarak kabul edildi.
Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun başında bulunduğu belediyenin bütçesinde Özel Kalem Birimine iki ayrı program kapsamında ödenek ayrıldı. Belediye Meclisi kararına göre Özel Kalem Birimine Yönetim ve Destek Programı kapsamında 179 milyon 350 bin TL, Vatandaşlık ve Sivil Toplum Programı kapsamında ise 350 bin TL ödenek verildi.