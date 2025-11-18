Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek? Bakan Kurum paylaştı

BAKAN KURUM DETAYLARI ANLATMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce katıldığı canlı yayın programında kiralık sosyal konut ile ilgili şu bilgileri vermişti: Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik.