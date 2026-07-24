CANLI Özgür Özel CHP'den istifa etti: Yanında 90 vekili de götürdü! YENİ Parti'nin logosu belli oldu

Geçtiğimiz salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda veda eden ve yeni parti kuracağını açıklayan Manisa milletvekili Özgür Özel Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Öte yandan yeni kurulan partinin logosu da belli oldu.

Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. CHPde istifa dilekçeleri alındı CHP'DE İSTİFA DİLEKÇELERİ ALINDI CHPde tarihi bölünme günü! CHP'DE TARİHİ BÖLÜNME GÜNÜ!