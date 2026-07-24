CANLI Özgür Özel CHP'den istifa etti: Yanında 90 vekili de götürdü! YENİ Parti'nin logosu belli oldu
Geçtiğimiz salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda veda eden ve yeni parti kuracağını açıklayan Manisa milletvekili Özgür Özel Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Öte yandan yeni kurulan partinin logosu da belli oldu.
Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.
CANLI ANLATIM
SOSYAL MEDYADA
Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili ayrıntıları kaldırdı. Özel'in Yeni Parti için hazırlanan bir görseli X hesabına yüklerken, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile çiftçilerin yer aldığı görselde "Köylü milletin efendisidir." sözü yer aldı.
LOGOSU BELLİ OLDU!
YENİ Parti'nin logosu beyaz bir zeminde yer alıyor.
Kırmızıyla yazılan “YENİ” yazısının altında bir çizgi hemen altında siyah yazıyla “PARTİ” yazısı bulunuyor.
90 VEKİLİ YANINDA GÖTÜRDÜ
Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.