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CANLI Özgür Özel CHP'den istifa etti: Yanında 90 vekili de götürdü! YENİ Parti'nin logosu belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Özgür Özel CHP'den istifa etti: Yanında 90 vekili de götürdü! YENİ Parti'nin logosu belli oldu

Geçtiğimiz salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda veda eden ve yeni parti kuracağını açıklayan Manisa milletvekili Özgür Özel Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Öte yandan yeni kurulan partinin logosu da belli oldu.

Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

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CANLI ANLATIM

11:15

SOSYAL MEDYADA

Manisa Milletvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili ayrıntıları kaldırdı. Özel'in Yeni Parti için hazırlanan bir görseli X hesabına yüklerken, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile çiftçilerin yer aldığı görselde "Köylü milletin efendisidir." sözü yer aldı.

CANLI Özgür Özel CHP'den istifa etti: Yanında 90 vekili de götürdü! YENİ Parti'nin logosu belli oldu - 1

11:13

LOGOSU BELLİ OLDU!

YENİ Parti'nin logosu beyaz bir zeminde yer alıyor.

Kırmızıyla yazılan “YENİ” yazısının altında bir çizgi hemen altında siyah yazıyla “PARTİ” yazısı bulunuyor.

CANLI Özgür Özel CHP'den istifa etti: Yanında 90 vekili de götürdü! YENİ Parti'nin logosu belli oldu - 2

10:50

90 VEKİLİ YANINDA GÖTÜRDÜ

Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

10:48

ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

10:40

GRUP TOPLANTISI'NDA VEDA ETMİŞTİ

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçtiğimiz salı günü TBMM Grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.

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