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KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?

"İŞKUR KGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu alım için başvurular, 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Sonuçlar www.kgm.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, KGM işçi alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM kura çekiliş tarihi 2023 ve haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:02
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KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KGM İŞKUR persone alımı sonuç sorgulama ekranı 2023! Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuruları Mayıs ayının ilk haftasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte binlerce aday KGM işçi alımı kura çekimi 2023 tarihini araştırmaya başladı. Söz konusu ilana göre, farklı meslek gruplarında yapılacak olan alımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, KGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?

İşçi alımı ilan metninde ''İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir.

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KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

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KGM İŞÇİ ALIMI SORGULAMA 2023! İŞKUR KGM kura çekimi ne zaman, personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından sonuçlar www.kgm.gov.tr adresinden ilan edilecek.