04 Eylül 2023, Pazartesi
FETÖ'den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya'dan... YÖK harekete geçti
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ağır darbe alan FETÖ, örgüte eleman temini için korkunç bir plana imza attı. Üniversitede öğrenim gören öğrencileri hedef alan örgütün, evlerde kalacak öğrencilere kira karşılığı senet imzalattığı ve sonrasında da tehdit ettiği ortaya çıktı. Terör örgütünün deşifre olan planı sonrası YÖK düğmeye bastı.
Giriş Tarihi: 04.09.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 15:20
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