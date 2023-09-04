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FETÖ'den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya'dan... YÖK harekete geçti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ağır darbe alan FETÖ, örgüte eleman temini için korkunç bir plana imza attı. Üniversitede öğrenim gören öğrencileri hedef alan örgütün, evlerde kalacak öğrencilere kira karşılığı senet imzalattığı ve sonrasında da tehdit ettiği ortaya çıktı. Terör örgütünün deşifre olan planı sonrası YÖK düğmeye bastı.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 15:20
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FETÖ’den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya’dan... YÖK harekete geçti

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt içindeki kaynakları elinden alındı, kurumları da kapatıldı. Paniğe kapılan örgüt, eleman temini için üniversite öğrencilerini hedefe aldı.

Örgüte eleman temininde zorlanan FETÖ'nün, üniversitelere yönelik yeni öğrenci temini çalışmalarına yöneldiği anlaşıldı.

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FETÖ’den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya’dan... YÖK harekete geçti

KURYE OLARAK KULLANMAYI AMAÇLIYORLAR
Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin bu doğrultuda talimat gönderdiği, üniversite öğrencilerini örgüt evlerinde kalmaya ikna etmelerini istedikleri ortaya çıktı.

Söz konusu örgüt evlerinde ise öğrencilerden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okumaları, konuşma videolarının izlemelerinin yanı sıra, örgüt mensubu olmayan okul arkadaşlarının örgüte kazandırılması ile diğer örgüt mensuplarına para ve talimat notları iletilmesi gibi faaliyetlerde kuryelik yapmaları istendiği anlaşıldı.

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FETÖ’den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya’dan... YÖK harekete geçti

SENETLERLE KORKUTUYORLAR!
Yine Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin talimatıyla FETÖ mensuplarının, evlerde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı anlaşıldı. Bu senetlerin, daha sonraki dönemde örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencileri tehdit amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

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FETÖ’den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya’dan... YÖK harekete geçti

Kiralanan evlerde kalan öğrencilerin, hayatın olağan akışına uygun şekilde davranmaları, şüphe çekici hal ve hareketlerden kaçınmaları, hazırlanacak senaryolar üzerinden, ev "abilerini" ya da "ablalarını" örgüt mensubu olmayan diğer öğrenci arkadaşları ile tanıştırmaları yönünde sıkı şekilde uyarıldığı da belirlendi.

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FETÖ’den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya’dan... YÖK harekete geçti

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE TALİMAT!
FETÖ'nün üniversite öğrencilerine yönelik eleman temin faaliyetleri hükümetin gündemine de taşındı. Konuyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar uyarılırken, FETÖ'nün bu faaliyetini engellemeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tüm üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, üniversitelerden, öğrencilerin barınma ihtiyacı konusunda yardımcı olmalarını ve rehberlik etmelerini istedi.