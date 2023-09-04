FETÖ’den üniversite öğrencilerine senetli tuzak! Talimat Pensilvanya’dan... YÖK harekete geçti

Kiralanan evlerde kalan öğrencilerin, hayatın olağan akışına uygun şekilde davranmaları, şüphe çekici hal ve hareketlerden kaçınmaları, hazırlanacak senaryolar üzerinden, ev "abilerini" ya da "ablalarını" örgüt mensubu olmayan diğer öğrenci arkadaşları ile tanıştırmaları yönünde sıkı şekilde uyarıldığı da belirlendi.